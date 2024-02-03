Ласицкене: вокруг имени Валиевой сейчас так много хайпа

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отказалась комментировать допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Вокруг имени Камилы сейчас так много хайпа, я не хочу в этом участвовать», — цитирует Ласицкене ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее сообщалось, что мотивировочное решение CAS по делу Валиевой содержит более 130 страниц.