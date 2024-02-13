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Ласицкене: я потеряла больше половины заработка после отстранения

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что потеряла больше половины заработка из-за недопуска российских легкоатлетов к международным соревнованиям.
Ласицкене: я потеряла больше половины заработка после отстранения
  • РИА Новости

«На «Русской зиме» за первое место дают 200 тыс. рублей, за второе — 120 тыс., за третье — 80 тыс. В «Бриллиантовой лиге» за первое место — $10 тыс. и могут быть за приезд $5 тыс., например. Если говорить обо мне, я потеряла больше половины заработка», — цитирует Ласицкене Sport24.

Международный олимпийский комитет разрешил допускать спортсменов из России к соревнованиям. Однако подавляющее большинство федераций отказались следовать рекомендациям комитета.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России вручила Ласицкене сертификат на 3 млн рублей.

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