Федерация бокса России вручила Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко во время турнира «Ночь чемпионов IBA» вручила олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене денежный сертификат на сумму 3 млн рублей.

«Из-за бесчеловечной политики МОК наша сногсшибательная чемпионка, находясь в прекрасной форме, не имеет возможности выступить на предстоящих Олимпийских играх. Федерация бокса России, все боксёры решили поддержать нашу чемпионку», — заявила Кириенко.

Ласицкене в свою очередь поблагодарила федерацию за поддержку.

Международный олимпийский комитет разрешил допускать спортсменов из России к соревнованиям. Однако подавляющее большинство федераций отказались следовать рекомендациям комитета.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее Сергей Карякин заявил, что без россиян Олимпиада в Париже будет неполноценной.