Федерация бокса России вручила Ласицкене сертификат на 3 млн рублей
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«Из-за бесчеловечной политики МОК наша сногсшибательная чемпионка, находясь в прекрасной форме, не имеет возможности выступить на предстоящих Олимпийских играх. Федерация бокса России, все боксёры решили поддержать нашу чемпионку», — заявила Кириенко.
Ласицкене в свою очередь поблагодарила федерацию за поддержку.
Международный олимпийский комитет разрешил допускать спортсменов из России к соревнованиям. Однако подавляющее большинство федераций отказались следовать рекомендациям комитета.
Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа в Париже.
Ранее Сергей Карякин заявил, что без россиян Олимпиада в Париже будет неполноценной.