«Пока акты агрессии не прекратятся»: группа стран призвала отстранить Израиль от международных турниров по футболу

Ближневосточные футбольные ассоциации призвали УЕФА и ФИФА отстранить израильские клубы и сборные от всех международных соревнований. В число инициаторов протеста, по данным СМИ, входят Палестина, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а возглавил инициативу президент Федерации футбола Западной Азии Али бен аль-Хусейн. В ответ гендиректор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн назвал недопустимым смешение политики со спортом. А генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис призвал не сравнивать эту ситуацию и историю с наложением санкций на Россию.

«Призываем ФИФА занять решительную позицию»

Призыв группы ближневосточных стран отстранить израильские сборные и клубы от международных соревнований не стал большим сюрпризом. Ведь ФИФА и УЕФА не стали накладывать на государство никаких ограничений после начала вооружённого конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года.

По данным Sky News, группа из 12 футбольных ассоциаций, включая Палестину, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ, отправила соответствующее письмо во все 211 национальных федераций и шесть конфедераций, включая УЕФА, где и состоит Израиль.

Возглавил же инициативу президент Федерации футбола Западной Азии Али бен аль-Хусейн, сводный брат короля Иордании Абдаллы II.

«Мы, представители федераций футбола Западной Азии, как и все наши члены, призываем ФИФА, футбольные конфедерации и ассоциации-члены вместе с нами занять решительную позицию против совершённых в Палестине злодеяний и военных преступлений в секторе Газа, осудив убийство невинных гражданских лиц, в том числе футболистов, тренеров, судей и официальных представителей, а также уничтожение футбольной инфраструктуры, и выступить единым фронтом в том, что касается отстранения Израильской футбольной ассоциации от всех мероприятий, связанных с футболом, пока эти акты агрессии не прекратятся», — говорится в документе.

По словам Али бен аль-Хусейна, разразившийся гуманитарный кризис требует от мирового футбольного сообщества «однозначных и решительных ответных мер». Функционер также призвал всех членов ФИФА в этой ситуации встать на защиту прав человека.

С призывом исключить Израиль из всех международных стартов Иордания выступила ещё в конце декабря.

«Мы твёрдо убеждены, что мировое спортивное сообщество обладает возможностями и неоспоримыми полномочиями отстаивать права человека в соответствии с международными договорами и правовыми нормами. Оно должно активно действовать соответствующим образом путём введения жёстких сдерживающих правовых санкций в отношении спортивных ассоциаций Израиля, чтобы безотлагательно отстранить их от участия в международных соревнованиях», — говорилось в заявлении местной ассоциации.

Письмо группы ближневосточных стран не осталось без ответа в Израиле. Генеральный директор IFA Нив Гольдштейн призвал не смешивать политику со спортом.

«Мы выступаем против вмешательства политиков в футбол и влияния политических вопросов на спорт в целом. Поэтому сосредоточены только на футболе и мечтаем о том, чтобы попасть на чемпионат Европы в 2024-м, и я с нетерпением жду наступления мира во всём мире», — отметил он.

У функционера не могли не спросить, в чём отличие между Израилем и Россией, которую ФИФА и УЕФА максимально оперативно отстранили от всех соревнований под своей эгидой в 2022-м. Тот подчеркнул, что между двумя этими случаями «большая разница».

Отреагировали на произошедшее и в УЕФА. Судя по всему, санкций стране бояться не стоит.

«У нас не было обсуждений относительно того, что делать с Израилем и Россией. Это две абсолютно разные истории», — заявил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис.

Аналогичный вопрос чуть ранее задали и главе союза Александеру Чеферину, но тот ответил уклончиво, посетовав, что в последнее время количество вооружённых конфликтов в мире только увеличивается. Зато в РФС открыто назвали отношение вышестоящей организации несправедливым.

«Оно должно быть одинаковым. Базовый принцип, который декларируют УЕФА и ФИФА: футбол — вне политики. Он в настоящий момент до конца не соблюдается», — цитирует «Спорт-Экспресс» генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

На Израиль действительно изначально не накладывали никаких ограничений. Единственное, УЕФА запретил проводить матчи на территории страны. Также перенесли встречу отборочного этапа Евро-2024 с Косово, которая должна была состояться 15 октября.

В результате сине-белые спокойно завершили квалификацию, хотя и вынуждены были принимать соперников в Венгрии. Правда, осенний отрезок получился для них не слишком удачным. Подопечные Алона Хазана обыграли лишь скромную Андорру, разошлись миром с Швейцарией и уступили Косово и Румынии. В итоге они не смогли попасть в топ-2 своей группы и напрямую отобраться на первенство континента.

Но команда сохранила дополнительный шанс благодаря успешному выступлению в последнем сезоне Лиги наций. За путёвку на Евро она поборется с Исландией, а затем — с Боснией и Герцеговиной или Украиной.

«Арабы вправе выносить этот вопрос на повестку»

Отреагировали на призыв наказать Израиль и в России. Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, правила должны быть одинаковыми для всех.

«Нигде не написано, что атлеты могут быть отстранены по политическим причинам. В данной ситуации мы видим, что Россию и Белоруссию убрали именно по этим мотивам с формулировкой «в целях безопасности». Но наши ребята участвуют сейчас во многих турнирах, и нигде не было зафиксировано никаких нарушений. Это чисто политические интриги, в которые, к сожалению, втягивают спорт», — заявил Свищёв в комментарии RT.

А вот почётный президент РФС Вячеслав Колосков, напротив, уверен: требование ближневосточных государств имеет право на жизнь. У него вызывает недоумение, что на россиян сразу наложили жёсткие санкции, тогда как израильтяне продолжают играть.

«Чисто политическая конъюнктура. Поэтому арабы вправе выносить этот вопрос на повестку. Ведь первопричина отстранения наших команд — проблемы с безопасностью. С точки зрения УЕФА, её невозможно гарантировать. Но ведь то же самое можно сказать про Израиль. Там играть нельзя, идёт война. А если их команды куда-то приедут, то в Европе сейчас проживает много сочувствующих Палестине мусульман. Я не вижу тут никаких отличий — это абсолютно правильный запрос», — подчеркнул он.

Наконец, по мнению известного тренера Валерия Непомнящего, снятие спортивных команд по политическим мотивам должно быть исключено в отношении всех стран мира.

«Я в принципе не понимаю, когда кого-то отстраняют по таким причинам, будь то Россия или Израиль. Это абсолютно одинаковые ситуации, в которых политики решают, кому можно выступать, а кому нет», — посетовал специалист.