Президент УЕФА сомневается в наличии свободы слова в европейских странах
«Популисты на коне, крайние правые течения разрастаются, но это также из-за того, что свободы слова больше не существует. При диктатуре вас сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях вас убивают в СМИ», — цитирует Чеферина The Guardian.
По мнению словенца, жителям стран Европы надоело, что они не могут говорить свободно.
«И в моей ситуации я ничего не могу сказать. Я скажу одно неверное слово, а вы будете писать об этом семь лет», — добавил Чеферин.
Большинство спортивных федераций отказывается выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Белоруссии. При этом Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила Израилю принять участие в турнире под своей эгидой.
Ранее Чеферин заявил, что не видит проблемы в матче между сборными России и Сербии.