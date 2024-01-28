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Президент УЕФА сомневается в наличии свободы слова в европейских странах

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин дал понять, что он не очень оптимистичен в отношении политических свобод в государствах Европы.

«Популисты на коне, крайние правые течения разрастаются, но это также из-за того, что свободы слова больше не существует. При диктатуре вас сажают в тюрьму, а в так называемых демократиях вас убивают в СМИ», — цитирует Чеферина The Guardian.

По мнению словенца, жителям стран Европы надоело, что они не могут говорить свободно.

«И в моей ситуации я ничего не могу сказать. Я скажу одно неверное слово, а вы будете писать об этом семь лет», — добавил Чеферин.

Большинство спортивных федераций отказывается выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России и Белоруссии. При этом Международная федерация хоккея (IIHF) разрешила Израилю принять участие в турнире под своей эгидой.

Ранее Чеферин заявил, что не видит проблемы в матче между сборными России и Сербии.

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