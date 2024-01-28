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Президент УЕФА Чеферин не видит проблемы в матче между сборными России и Сербии

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.
Президент УЕФА Чеферин не видит проблемы в матче между сборными России и Сербии
  • AP
  • © Fabrice COFFRINI

«Сборная Сербии также может сыграть против вас, меня и остальных в этом помещении. По закону мы ничего сделать не можем. В чём проблема, если молодые люди ходят играть в футбол?» — приводит слова Чеферина The Guardian.

Президент УЕФА заявил, что предстоящая встреча никого не волнует.

«Если бы вы, англичане, не говорили об этом матче, никто бы не узнал. Мы в Словении даже не знаем, что Россия и Сербия играют, потому что людей не волнуют вещи, на которые часто указывает британская политика, а также ведущие СМИ», — сказал он.

Встреча России с Сербией состоится 21 марта. Игра пройдёт на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина».

Ранее Чеферин заявил, что не испытывает давления со стороны России.

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