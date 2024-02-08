Конгресс УЕФА не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля
- AFP
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«У нас не было обсуждений относительно того, что делать с Израилем и Россией. Это две абсолютно разные истории», — сказал Теодоридис на пресс-конференции.
Напомним, что 12 стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить сборную Израиля от соревнований из-за операции в секторе Газа.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Александер Чеферин может остаться на посту президента УЕФА до 2031 года.