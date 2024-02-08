Конгресс УЕФА не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля

Генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодор Теодоридис заявил, что конгресс организации не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля.

«У нас не было обсуждений относительно того, что делать с Израилем и Россией. Это две абсолютно разные истории», — сказал Теодоридис на пресс-конференции.

Напомним, что 12 стран Ближнего Востока направили письмо в ФИФА и УЕФА с призывом отстранить сборную Израиля от соревнований из-за операции в секторе Газа.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Александер Чеферин может остаться на посту президента УЕФА до 2031 года.