Чеферин может остаться на посту президента УЕФА до 2031 года
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- © Kristy Sparow - UEFA
Спортивный функционер сможет баллотироваться на выборах 2027 года. Он возглавил УЕФА в 2016-м, количество президентских сроков ограничено тремя. Но после поправки срок с 2016 по 2019 год перестал считаться полноценным.
Напомним, что Чеферин является седьмым президентом организации.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС заявили, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России.