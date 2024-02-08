Чеферин может остаться на посту президента УЕФА до 2031 года

Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проголосовал за поправки в уставе, позволяющие главе организации Александеру Чеферину остаться на своём посту до 2031 года.

Спортивный функционер сможет баллотироваться на выборах 2027 года. Он возглавил УЕФА в 2016-м, количество президентских сроков ограничено тремя. Но после поправки срок с 2016 по 2019 год перестал считаться полноценным.

Напомним, что Чеферин является седьмым президентом организации.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России.