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В РФС заявили, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал отношение президента УЕФА Александера Чеферина к России.
В РФС заявили, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России
  • Gettyimages.ru
  • © Gabriele Maltinti

«Общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. К России относится позитивно и тепло», — цитирует Митрофанова СЭ.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее в РФС заявили, что вопрос о назначении нового главного тренера сборной России не поднимался.

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