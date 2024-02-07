В РФС заявили, что глава УЕФА позитивно и тепло относится к России
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«Общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. К России относится позитивно и тепло», — цитирует Митрофанова СЭ.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее в РФС заявили, что вопрос о назначении нового главного тренера сборной России не поднимался.