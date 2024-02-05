В РФС заявили, что вопрос о назначении нового главного тренера сборной России не поднимался
«Планирует ли комитет обсудить другие кандидатуры? На комитете, который прошёл, этот вопрос не поднимался», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».
Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.
Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что в РФС надеются, что Карпин продолжит работать со сборной России.