В РФС заявили, что вопрос о назначении нового главного тренера сборной России не поднимался

Член комитета сборных команд РФС Александр Мирзоян заявил, что вопрос о назначении нового главного тренера национальной команды не поднимался.

«Планирует ли комитет обсудить другие кандидатуры? На комитете, который прошёл, этот вопрос не поднимался», — приводит слова Мирзояна «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что в РФС надеются, что Карпин продолжит работать со сборной России.