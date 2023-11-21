В РФС надеются, что Карпин продолжит работать со сборной России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов надеется, что Валерий Карпин продолжит работать со сборной России.

«У нас полное взаимопонимание с главным тренером. В конце года будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе РФС. Мы ему полностью доверяем и довольны его работой. Надеюсь, что и он доволен работой в сборной и хочет продолжать её», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года.

Накануне национальная команда победила Кубу со счётом 8:0.

Ранее в РФС сообщили, что песня «Валера» была посвящена не Карпину.