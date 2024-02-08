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В Госдуме отреагировали на призыв 12 стран отстранить сборную Израиля

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв 12 ближневосточных стран к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля и местные клубы от международных соревнований.
В Госдуме отреагировали на призыв 12 стран отстранить сборную Израиля
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Правила для того и пишутся, чтобы они были одинаковыми для всех без исключения. Спорт вообще не должен иметь никакого отношения к любым возникающим в мире конфликтам. Если для кого-то сделали исключение и какие-то страны отстраняют, то эти правила переписываются.

Однако нигде не написано, что спортсмены могут быть отстранены именно по политическим причинам. В данной ситуации мы видим, что Россию и Беларусь убрали именно по ним с такими формулировками, как «в целях безопасности спортсменов». Но наши атлеты участвуют сейчас во многих соревнованиях, и нигде не было зафиксировано никаких нарушений. Это чисто политические интриги, в которые, к сожалению, втягивают спортсменов и спорт», — заявил Свищёв RT.

Ранее сообщалось, что 12 стран призвали отстранить сборную Израиля по футболу от международных соревнований.

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