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Sky Sports: 12 стран призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований

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12 стран призвали отстранить сборную Израиля по футболу и местные клубы от международных соревнований.
Sky Sports: 12 стран призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований
  • AFP
  • © Valentine CHAPUIS

Как сообщает Sky Sports, среди них федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Письмо с требованием было отправлено в ФИФА.

В Израиле же надеются, что ФИФА «не будет вмешивать политику в футбол».

7 октября 2023 года вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе.

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