Sky Sports: 12 стран призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований
- AFP
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Как сообщает Sky Sports, среди них федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Письмо с требованием было отправлено в ФИФА.
В Израиле же надеются, что ФИФА «не будет вмешивать политику в футбол».
7 октября 2023 года вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.
Ранее Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе.