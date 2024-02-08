Sky Sports: 12 стран призвали отстранить сборную Израиля от международных соревнований

12 стран призвали отстранить сборную Израиля по футболу и местные клубы от международных соревнований.

Как сообщает Sky Sports, среди них федерации Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Письмо с требованием было отправлено в ФИФА.

В Израиле же надеются, что ФИФА «не будет вмешивать политику в футбол».

7 октября 2023 года вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе.