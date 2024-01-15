Daily Mail: Линекер призвал ФИФА запретить Израилю участвовать в международном футболе

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился постом с призывом отстранить израильские команды от международных футбольных соревнований.

Как сообщает Daily Mail, бывший нападающий сборной Англии поделился заявлением пропалестинской кампании, призвавшей отстранить Израиль от всех турниров «до тех пор, пока он не прекратит свои серьёзные нарушения международного права».

Позже Линекер удалил пост, но его успели заметить местные парламентарии, которые потребовали, чтобы канал наложил санкции на футбольного эксперта.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее сообщалось, что израильский футболист Ехезкель задержан после жеста в поддержку операции в Газе.