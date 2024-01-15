Haberler: израильский футболист Ехезкель задержан после жеста в поддержку операции в Газе

Израильский футболист «Антальяспора» Сагив Ехезкель задержан после жеста в поддержку операции в Газе.

Как сообщает Haberler, ему предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».

Федерация футбола Турции начала расследование и осудила поведение Ехезкеля.

Накануне Ехезкель, празднуя гол в матче с «Трабзонспором», демонстративно указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее «Антальяспор» отстранил израильского футболиста за поддержку операции в Газе.