Haberler: израильский футболист Ехезкель задержан после жеста в поддержку операции в Газе
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Как сообщает Haberler, ему предъявлены обвинения в «публичном разжигании ненависти и вражды».
Федерация футбола Турции начала расследование и осудила поведение Ехезкеля.
Накануне Ехезкель, празднуя гол в матче с «Трабзонспором», демонстративно указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида.
7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.
Ранее «Антальяспор» отстранил израильского футболиста за поддержку операции в Газе.