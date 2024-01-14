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«Антальяспор» отстранил израильского футболиста за поддержку операции в Газе

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Руководство турецкого футбольного клуба «Антальяспор» приняло решение применить дисциплинарные санкции в отношении израильского полузащитника Сагива Ехезкеля за политическую акцию.

«Футболист решением совета директоров отстранён за его поведение после забитого гола в матче с «Трабзонспором». Ехезкель поступил против национальных ценностей нашей страны», — говорится в заявлении пресс-службы команды, которое приводит Haberler.

Ехезкель, празднуя гол, демонстративно указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее Футбольная ассоциация Иордании призвала изолировать Израиль от мирового спорта.

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