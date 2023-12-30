Футбольная ассоциация Иордании призвала изолировать Израиль от мирового спорта

Футбольная ассоциация Иордании призвала мировое сообщество изолировать Израиль от спорта.

«Футбольная ассоциация Иордании настоятельно призывает мировое спортивное сообщество предпринять немедленные и решительные действия по защите ни в чём не повинных гражданских лиц», — сообщается в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что мировому спортивному сообществу следует применить строгие и сдерживающие юридические санкции в отношении израильских спортивных ассоциаций и немедленно изолировать их от участия в международных спортивных состязаниях.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее болельщики «Галатасарая» в матче с «Манчестер Юнайтед» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА вывесили баннеры в поддержку Палестины.