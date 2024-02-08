Сенсация от Иордании, триллеры Катара и Нигерии, сила духа Кот-д'Ивуара: чем запомнились полуфиналы Кубков Азии и Африки

Иордания сенсационно обыграла Южную Корею и впервые в истории пробилась в финал континентального первенства, а Иран в драматичном матче уступил Катару, хотя в дебюте позволил Сердару Азмуну открыть счёт ударом через себя. Гол Себастьена Аллера позволил Кот-д'Ивуару выбить из борьбы ДР Конго на домашнем Кубке африканских наций, а ЮАР хоть и спаслась во встрече с Нигерией благодаря спорному пенальти на 90-й минуте, реализованному Тебохо Мокоеной, но уступила в серии одиннадцатиметровых.

Удивительный вылет Южной Кореи

Сборная Южной Кореи справедливо считалась главным фаворитом Кубка Азии. В плей-офф она выбила из борьбы мощные команды Саудовской Аравии и Австралии и вдобавок продемонстрировала бойцовский характер, дважды спасшись в компенсированное время. А потому Иорданию подопечные Юргена Клинсманна обязаны были даже не заметить.

Тем удивительнее оказался успех андердога. Футболисты Хусина Аммута, которые и на групповой стадии едва не оказались сильнее корейцев, сыграли тактчески грамотно. Они отдали мяч сопернику и перекрыли все свободные зоны на своей половине. В результате гранд с огромным трудом проникал в чужую штрафную и создавал моменты. Запомнилось разве что попадание Ли Кан Ина в штангу в первом тайме.

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Зато иорданцы блестяще воспользовались контратаками после перерыва. Сначала они задавили оппонентов прессингом и вынудили совершить потерю. Далее Мусса Аль-Тамари блестящей разрезающей передачей вывел Язана Аль-Наймата один на один с Чо Хён Во, и форвард спокойно перебросил его. А затем Аль-Тамари сам из-за пределов штрафной закрутил снаряд в дальний. Шокированные «Азиатские тигры» даже не смогли организовать финальный штурм, хотя у них оставалось достаточно времени.

А «Нашама» сотворила самое настоящее чудо, ведь прежде доходила на континентальном первенстве в лучшем случае до четвертьфинала, а в рейтинге ФИФА занимает скромное 87-е место.

Более того, в её составе нет ярких звёзд. Выделяется лишь Аль-Тамари, защищающий цвета французского «Монпелье». Остальные выступают в основном в местном национальном чемпионате или соседних странах. Для сравнения авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость ростера сборной в €13,65 млн, а одного только Сон Хын Мина — в €50 млн.

Зато Иорданию вполне можно назвать тренерской командой-звездой. Привёл к успеху её марроканец Аммута. Ранее он завоевал немало трофеев на родине, в том числе африканский аналог Лиги чемпионов, и даже недолго возглавлял местную сборную, хотя серьёзных результатов добиться не сумел.

Гол Азмуна ударом через себя

Куда более громким по вывеске получился второй полуфинал, в котором Иран встречался с Катаром. Главное, он получился содержательным и по игре. Уже на четвёртой минуте гол-красавец себе в актив записал бывший нападающий «Ростова», «Рубина» и «Зенита» Сердар Азмун. После ввода из аута, скидки Саида Эззатоллахи и неудачного выноса оппонента футболист ударом через себя отправил мяч в сетку.

Однако хозяева стремительно восстановили равновесие. Главный герой противостояния Акрам Афиф промчался по правому краю и выполнил результативную передачу на Джассема Абулсаллама. В данной ситуации хавбеку улыбнулась удача, ведь снаряд заскочил в ворота благодаря рикошету от спины защитника.

А незадолго до перерыва уже сам Афиф красивым кручёным выстрелом из пределов штрафной не оставил шансов Алирезе Беиранванду. Для него этот гол стал пятым на турнире, и в гонке бомбардиров он уступает только Аймену Хуссейну, чья сборная Ирака вылетела ещё в первом раунде плей-офф. Также Акрам — один из лучших ассистентов, он лидирует по системе «гол + пас» (5 + 3).

К чести гостей, они не сдались и во второй половине сумели отыграться. Помогла ошибка Ахмеда Фатхи, которому мяч угодил в руку в собственной штрафной после удара Эззатоллахи. Посмотрев повтор, судьи не побоялись назначить пенальти, который реализовал Алиреза Джаханбакш. Развязка же наступила на 82-й минуте, когда многие уже думали, что ничьей не избежать. Однако неудачный удар Самана Годдоса неожиданно превратился в голевую передачу на Алмоеза Али.

Но ничего не ясно было до самого конца, тем более рефери добавил к основному времени почти 20 минут. На 93-й Шоджа Халилзаде получил прямую красную карточку за срыв перспективной атаки. Тут же Джаханбакш едва не сравнял счёт, но попал в штангу. Впрочем, скорее бордовые могли увеличить разрыв.

В итоге они решили главную задачу и продолжают защиту завоёванного в 2019-м трофея. А если оценивать уровень оппонентов по финалу, у подопечных Тинтина Маркеса хорошие шансы на то, чтобы сохранить его у себя. Впрочем, Иордания на данном чемпионате уже неоднократно давала понять, что недооценивать её опасно.

Сейвы Нвабили в серии пенальти

Между тем, в полуфиналах Кубка африканских наций обошлось без сенсаций, хотя ЮАР дала бой Нигерии. Более того, в первом тайме южноафриканцы смотрелись лучшего маститого соперника. Они чаще владели мячом и выполняли хорошие забросы вперёд на быстрых Перси Тау и Эвиденса Макгопу. Регулярно на выходах приходилось действовать Стэнли Нвабили. Хотя по-настоящему убойных моментов почти не возникало, коллектив Уго Брооса, едва не открыл счёт, когда вратарь в эффектном прыжке парировал выстрел Макгопы. «Суперолы» же не создали вообще ничего.

Зато после перерыва они резко прибавили. Помогли и замены Жозе Пезейру. Фаворит перевёл мяч на чужую половину и увеличил давление. По истечении часа это принесло плоды. Виктор Осимхен на правом краю накрутил сразу троих визави, и Мотоби Мвала зачем-то влетел ему в ноги. А Уилльям Трост-Эконг уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

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У «бафана-бафана» не оставалось другого выхода, кроме как идти вперёд, но активнее всё равно были нигерийцы. Они вполне могли снять все вопросы до конца основного времени. Чего стоит хотя бы выход один на один Адемолы Лукмана, который Ронвен Уильямс нейтрализовал в рискованном прыжке.

А буквально в следующей атаке Осимхен всё же вынудил его капитулировать. Но это был ещё далеко не конец. Пока зелёные заранее радовались выходу в решающее противостояние, арбитры смотрели повтор эпизода. В результате они установили, что ещё в начальной стадии атаки Альхассан Юсуф ударил по ногам Тау в собственной штрафной и указали на «точку». Тебохо Мокоена просто не имел права не воспользоваться представившимся неожиданным шансом.

На 96-й минуте Хулисо Мудау вовсе едва не вывел ЮАР в финал, но чудом не попал в створ с линии вратарской после очередного сейва Нвабили. А уже в дополнительное время команда Бросса осталась в меньшинстве. Гранта Кекану удалили за срыв опасной атаки.

В «лотерее» фаворитом уже скорее смотрелась «бафана-бафана», ведь в четвертьфинале с Кабо-Верде Уильямс совершил сразу четыре спасения. Однако на этот раз он не выручил ни разу, а в случае с единственной осечкой нигерийцев Ола Айна не попал в створ. Зато выше всяких похвал действовал Нвабили, отразивший выстрелы Мокоены и Макгопы и выведший партнёров в решающую встречу. Да и в целом Стэнли можно назвать лучшим голкипером турнира, ведь в шести матчах он пропустил всего дважды и в четырёх из них оформил сухари.

Судьбоносный гол Аллера

Как и Кубок Азии, финал КАН не обойдётся без участия хозяев. Сборная Кот-д'Ивуара на этот раз не вынуждала своих поклонников переживать за результат, а спокойно на классе превзошла команду ДР Конго.

Причём первая половина получилась скорее равной, и небольшим преимуществом поначалу владели даже гости. Но незадолго до перерыва «слоны» продемонстрировали разницу в классе, создав два стопроцентных момента. Себастьен Аллер чудом не попал в створ головой из пределов вратарской, а Франк Кессье угодил в штангу.

На второй тайм Себастьен Дезабр бросил в бой единственного оставшегося в борьбе представителя РПЛ Тео Бонгонду. Вингер «Спартака» сразу же накрутил троих оппонентов и с острого угла мощно пробил в ближний, но не сумел перехитрить Яхья Фофану.

Однако это был редкий эпизод. Преимущество ивуарийцев становилось всё ощутимее и в конце концов воплотилось в абсолютно закономерный гол. А отличиться удалось восстановившемуся от травмы Аллеру. Явный шанс до того он упустил, зато огорчил Лионеля Мпаси-Нзау в куда менее очевидном моменте. Воспользовавшись подачей Макса Алена-Граделя, он пробил с рикошетом от газона, и снаряд по замысловатой траектории залетел в сетку.

У «леопардов» оставалось достаточно времени на спасение, но им не под силу оказалось даже организовать финальный штурм. Зато фаворит вполне мог увеличить разницу в счёте. Один Аллер едва не оформил хет-трик.

Так хозяева сотворили красивую сказку, ведь сумели добраться до решающего противостояния после провала на групповом этапе. Тогда они одолели лишь Гвинею-Бисау и уступили Нигерии и Экваториальной Гвинее, причём от последней пропустили четыре безответных мяча. Несмотря на это, коллектив вышел в 1/8 финала с третьего места.

Но в руководстве местной федерации приняли жёсткое решение и отправили в отставку Жана-Луи Гассе прямо по ходу турнира. А его место занял практически не имеющий опыта самостоятельной работы 40-летний Эмерс Фаэ. Рокировка полностью себя оправдала. Причём в плей-офф его подопечные заручились не только поддержкой болельщиков, но и фортуны. Чего стоит победа над Сенегалом в серии пенальти и матч-триллер с Мали.

И максимально символично, что в финал коллектив вывел Аллер, у которого в июле 2022-го выявили онкологическое заболевание. Но нападающий вылечился и уже спустя несколько месяцев вернулся на поле.