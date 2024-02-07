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Сборная Нигерии победила Южную Африку и вышла в финал Кубка Африки

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Сборная Нигерии победила команду Южной Африки и вышла в финал Кубка африканских наций по футболу.
Сборная Нигерии победила Южную Африку и вышла в финал Кубка Африки
  • Gettyimages.ru

Встреча завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты Нигерии.

В составе победителей в основное время отличился Уильям Трост-Эконг, реализовавший пенальти. У Южной Африки забил Тебо Мокена на 90-й. 

На 85-й минуте встречи нигерийский форвард «Наполи» забил мяч, но рефери отменил гол и назначил пенальти. 

В финале Нигерия сыграет с победителем матча Кот-д’Ивуар — Конго.

Ранее сообщалось, что поведение журналистов на Кубке Африки привело к ужесточению правил на турнире.

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