Сборная Нигерии победила Южную Африку и вышла в финал Кубка Африки
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Встреча завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты Нигерии.
В составе победителей в основное время отличился Уильям Трост-Эконг, реализовавший пенальти. У Южной Африки забил Тебо Мокена на 90-й.
На 85-й минуте встречи нигерийский форвард «Наполи» забил мяч, но рефери отменил гол и назначил пенальти.
В финале Нигерия сыграет с победителем матча Кот-д’Ивуар — Конго.
Ранее сообщалось, что поведение журналистов на Кубке Африки привело к ужесточению правил на турнире.