Сборная Нигерии победила Южную Африку и вышла в финал Кубка Африки

Сборная Нигерии победила команду Южной Африки и вышла в финал Кубка африканских наций по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболисты Нигерии.

В составе победителей в основное время отличился Уильям Трост-Эконг, реализовавший пенальти. У Южной Африки забил Тебо Мокена на 90-й.

На 85-й минуте встречи нигерийский форвард «Наполи» забил мяч, но рефери отменил гол и назначил пенальти.

В финале Нигерия сыграет с победителем матча Кот-д’Ивуар — Конго.

Ранее сообщалось, что поведение журналистов на Кубке Африки привело к ужесточению правил на турнире.