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Виторию отправили в отставку с поста главного тренера сборной Египта по футболу

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Руководство Египетской футбольной ассоциации (EFA) приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером национальной команды Руем Виторией.
Виторию отправили в отставку с поста главного тренера сборной Египта по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Frej/MB Media

53-летний португальский специалист отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Мохамед Юссеф, сообщает пресс-служба EFA.

Сборная Египта в матче 1/8 финала Кубка африканских наций 2023 года в Кот-д'Ивуаре уступила в серии пенальти команде ДР Конго.

Витория руководил «фараонами» с лета 2022 года. Португалец ранее также работал в московском «Спартаке», саудовском «Аль-Насре», португальской «Бенфике».

Ранее сообщалось, что сборная Египта принесла в жертву корову ради победы в Кубке Африки.



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