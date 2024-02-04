Виторию отправили в отставку с поста главного тренера сборной Египта по футболу

Руководство Египетской футбольной ассоциации (EFA) приняло решение прекратить рабочие отношения с главным тренером национальной команды Руем Виторией.

53-летний португальский специалист отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Мохамед Юссеф, сообщает пресс-служба EFA.

Сборная Египта в матче 1/8 финала Кубка африканских наций 2023 года в Кот-д'Ивуаре уступила в серии пенальти команде ДР Конго.

Витория руководил «фараонами» с лета 2022 года. Португалец ранее также работал в московском «Спартаке», саудовском «Аль-Насре», португальской «Бенфике».

Ранее сообщалось, что сборная Египта принесла в жертву корову ради победы в Кубке Африки.









