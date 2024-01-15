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Kan: поддерживающий действия Израиля футболист покинул Турцию

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Форвард «Антальяспора» Сагив Ехезкель принял решение покинуть Турцию.
Kan: поддерживающий действия Израиля футболист покинул Турцию
  • Gettyimages.ru

Как сообщает радиостанция Kan, Ехезкель прилетел в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива частным рейсом.

В МИД Израиля ранее сообщили, что игрок будет освобождён из-под ареста в Турции и вернётся на родину.

Накануне Ехезкель, празднуя гол в матче с «Трабзонспором», демонстративно указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида.

7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.

Ранее Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды.

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