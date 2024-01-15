Израильский игрок Ехезкель опроверг обвинения в разжигании вражды
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«Я не делал ничего провокационного. Я считаю, что война должна закончиться сейчас, поэтому показал этот жест. Я не имею никакого отношения к политике», — приводит слова Ехезкеля Ynet.
В МИД Израиля сообщили, что игрок будет освобождён из-под ареста в Турции и вернётся на родину.
Накануне Ехезкель, празднуя гол в матче с «Трабзонспором», демонстративно указал на повязку с надписью «100 дней. 7.10» с изображением звезды Давида.
7 октября вспыхнул палестино-израильский конфликт. Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. Также бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. В ответ Израиль начал наземную операцию.
Ранее сообщалось, что Ехезкель задержан после жеста в поддержку операции в Газе.