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Колосков считает правильным требование отстранить сборную Израиля от турниров

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о призыве 12 ближневосточных стран к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в международных соревнованиях.
Колосков считает правильным требование отстранить сборную Израиля от турниров
  • РИА Новости

«Требования арабских государств к ФИФА и УЕФА имеют право на жизнь, хоть к последним они и не относятся. Налицо двойные стандарты. Израиль воюет, но ему играть можно, Россия ведёт боевые действия, но ей выступать в соревнованиях нельзя. Белорусам тоже нельзя этого делать, хоть они ни в чём и не участвуют. Тут чисто политическая конъюнктура. Поэтому арабы вправе выносить этот вопрос на повестку. Ведь первопричина отстранения наших команд — это проблемы с безопасностью.

С точки зрения УЕФА, её невозможно гарантировать. Но ведь то же самое можно сказать и про Израиль. Там играть нельзя, идёт война, а если их команды куда-то приедут, то в европейских странах сейчас очень много сочувствующих Палестине мусульман. Я не вижу тут никаких различий — это абсолютно правильный запрос», — сказал Колосков RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на призыв 12 стран отстранить сборную Израиля по футболу.

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