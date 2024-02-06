«Поставили перед фактом»: «Пюник» отменил товарищеские матчи с российскими командами из-за украинских футболистов

«Пюник» отменил товарищеские матчи с тремя российскими командами на сборе в Турции. По словам спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, в качестве основной причины представители ереванцев назвали нежелание украинских футболистов выходить на поле. А старший тренер армянского коллектива Роман Монарёв объяснил произошедшее угрозой срыва других контрольных встреч — с представляющими УПЛ «Шахтёром», «Зарёй» и «Александрией». Однако президент клуба Артур Согомонян опроверг данные предположения, сославшись на другие обстоятельства.

В крайне неприятную ситуацию на сборе в Турции попали сразу несколько российских команд, которые должны были провести контрольные матчи с «Пюником». Встреча с «Оренбургом» 22 января уже не состоялась. Вместо него ереванцы сыграли с донецким «Шахтёром». Отменены и противостояния с «Крыльями Советов» (7 февраля) и «Химками» (11 февраля).

Старший тренер 15-кратного чемпиона Армении Роман Монарёв объяснил произошедшее недовольством клубов Украинской премьер-лиги.

«Если бы мы согласились на эти матчи, то могли потерять спарринги с ними. Встречи с украинскими командами, а это «Шахтёр», «Заря» и «Александрия», у нас запланированы на конец сбора, то есть перед самым возобновлением сезона. Там найти соперника было бы сложно. Сделали такой выбор и игры с российскими коллективами были вынуждены отменить», — объяснил специалист.

В «Оренбурге» ещё одной причиной назвали нежелание украинских футболистов «Пюника» противостоять отечественным дружинам. В настоящий момент в составе числятся двое защитников с соответствующим гражданством: Андрей Братков и Сергей Вакуленко.

Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев остался крайне недоволен поведением визави и подчеркнул, что им придётся выплатить компенсацию. По данным СМИ, она составляет €10 тыс.

«Контракт мы подписали где‑то за месяц до даты проведения, а об отмене нам сообщили накануне встречи. Мы бы спокойно отказались от компенсации, если бы «Пюник» заранее объяснил свою позицию. Но нас поставили перед фактом, и такое отношение к «Оренбургу» не устраивает. Хорошо, что смогли оперативно найти замену... Команда ведёт подготовку к сезону, и каждый день расписан», — подчеркнул функционер.

А в пресс-службе «Крыльев Советов» отметили, что требовать выплаты неустойки с ереванцев не станут, поскольку тоже быстро нашли нового оппонента.

Между тем президент армянского гегемона Артур Согомонян, имеющий российский паспорт, опроверг сказанное Монарёвым. Отмену матчей он связал с рядом «несостыковок» и заверил, что сохраняет близкие связи с родной страной.

«Я сам не занимаюсь организацией игр. Сначала где-то мы оказались не готовы, где-то — как раз россияне. Стандартная история. На сборах много команд, и у всех случаются какие-то вопросы, травмы. Исключительно технические вопросы, точно не национальные. Последние встречи планируем провести именно с отечественными коллективами. Если получится с «Химками» и «Оренбургом» — отлично», — цитирует руководителя «Чемпионат».

Тем не менее поединки точно не состоятся, а сразу два человека подтвердили, что случившееся так или иначе связано с Украиной. Это нисколько не удивляет, ведь местные коллективы текущей зимой пытаются всячески сорвать подготовку коллегам из РПЛ. Теперь они дружно отказываются от матчей с командами, которые включили в свой календарь спарринги с отечественными. Например, киевское «Динамо» 16 февраля вместо казахстанского «Ордабасы» сразится с молдавским «Петрокубом».

Из-за противостояния с воронежцами «пострадал» и словенский «Копер». С ним отказался соперничать «Рух». Генеральный директор львовян Игорь Дедышин признался, что попросил агентство, отвечающее за организацию товарищеских спаррингов, отменить его.

На аналогичный шаг пошёл и «Черноморец» в ситуации со «Стругой» из Северной Македонии. Более того, одесситы пригрозили узбекскому «Андижану», что не сыграют с ним 4 февраля, если 1-го числа тот померится силами с ЦСКА.

«Поиск команд и организация матчей — дело не нескольких часов и даже дней. С большинством спарринг-партнёров соглашения заключались, когда у них не было согласованных дат поединков с другими клубами...» — говорится в Telegram-канале «моряков».

Наконец, «Ворскла» без объяснения причин сообщила об отмене игры с узбекским «Насафом» 30 января, который ранее сошёлся с «Факелом» и «Аланией». Вместо него полтавчане проэкзаменовали польскую «Арку».

Пока складывается впечатление, что подобным поведением украинцы создают сложности в первую очередь сами себе. В большей части случаев речь идёт об отказах от матчей с соперниками, которые уже встретились с отечественными коллективами, и никак не влияет на последних.

А угрозы отмен противостояний по большей части не имеют эффекта. Например, «Андижан» всё равно 1 февраля сыграл с ЦСКА. По-прежнему на 10-е число запланирован и поединок «Факела» с «Ордабасы». Зато сами представители соседей вынуждены в последний момент перекраивать свой график.

По мнению почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, происходящее напоминает абсурд и на позицию соседей не следует даже обращать внимания.

«Да, они пытаются влиять на иностранные команды, но нам что с того? Полная ерунда. Поверьте, российским коллективам от их действий ни холодно ни горячо. Они как проводили спарринги, так и продолжат их играть. Но порой дело доходит до абсурда. Как можно требовать у клубов из других стран подчёркивать лояльность их внешней политике? Это не наш выбор. Повторюсь, просто не следует обращать на них внимания и раздувать скандал. Пустые глупые вещи. А у других команд есть своя голова на плечах, и едва ли они всерьёз прислушиваются к угрозам коллег с Украины. Данная история проживёт день и никак на отечественный футбол не повлияет. Нашим командам и РФС дела до этого нет», — заявил функционер в беседе с RT.