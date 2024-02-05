RT в Telegram
Подпишись

Тренер: «Пюник» отказался от матчей с россиянами, чтобы не потерять игры с украинцами

Короткая ссылка
Старший тренер «Пюника» Роман Монарёв заявил, что клуб отказался от проведения матчей с российскими командами, чтобы не потерять товарищеские игры с украинцами.
Тренер: «Пюник» отказался от матчей с россиянами, чтобы не потерять игры с украинцами
  • Gettyimages.ru

«У нас в конце сборов запланированы игры с командами из Украины. Если бы мы провели матчи с россиянами, то мы могли потерять эти спарринги, поэтому отменили встречи с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Химками», — приводит слова Монарёва «Матч ТВ».

Из украинских команд «Пюник» планирует сыграть с «Шахтёром», «Зарёй» и «Александрией».

Ранее в «Пюнике» подтвердили информацию о проблемах со стадионом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить