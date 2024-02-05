Тренер: «Пюник» отказался от матчей с россиянами, чтобы не потерять игры с украинцами

Старший тренер «Пюника» Роман Монарёв заявил, что клуб отказался от проведения матчей с российскими командами, чтобы не потерять товарищеские игры с украинцами.

«У нас в конце сборов запланированы игры с командами из Украины. Если бы мы провели матчи с россиянами, то мы могли потерять эти спарринги, поэтому отменили встречи с «Оренбургом», «Крыльями Советов» и «Химками», — приводит слова Монарёва «Матч ТВ».

Из украинских команд «Пюник» планирует сыграть с «Шахтёром», «Зарёй» и «Александрией».

Ранее в «Пюнике» подтвердили информацию о проблемах со стадионом.