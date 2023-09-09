В «Пюнике» подтвердили информацию о проблемах со стадионом

Пресс-секретарь «Пюника» Лиана Мкртчян подтвердила, что у клуба есть проблемы с домашним стадионом.

«Могу подтвердить опубликованную информацию», — приводит заявление «Матч ТВ».

Отмечается, что все комментарии клуб даст после матчей сборной Армении.

Накануне появилась информация, что руководство Федерации футбола Армении постановило, что начиная с 8 сентября 2023 года в одностороннем порядке расторгает договор с «Пюником» на использование стадиона в городе Абовяне.

Из-за этого клуб может остаться без домашнего стадиона и сняться с чемпионата Армении по футболу.

Ранее президент «Пюника» Артур Согомонян рассказал о шантаже со стороны ФФА.