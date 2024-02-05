Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Факелом» на сборах в Турции

Московский ЦСКА одержал победу над воронежским «Факелом» в товарищеском матче на тренировочных сборах.

Встреча проходила в Турции и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в игре на 47-й минуте забил чилийский нападающий армейцев Виктор Давила.

После 18 туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Воронежская команда с 21 очком располагается на 11-й строчке.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе турецкого «Бешикташа» к сербскому полузащитнику команды Саше Зделару.