Гол Давилы принёс ЦСКА победу над «Факелом» на сборах в Турции
- РИА Новости
Встреча проходила в Турции и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в игре на 47-й минуте забил чилийский нападающий армейцев Виктор Давила.
После 18 туров Российской премьер-лиги красно-синие набрали 28 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Воронежская команда с 21 очком располагается на 11-й строчке.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе турецкого «Бешикташа» к сербскому полузащитнику команды Саше Зделару.