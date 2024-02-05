Президент «Пюника» назвал слухами информацию об отказе играть с россиянами из-за украинцев

Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян высказался о том, что клуб решил отказаться играть с российскими клубами из-за украинцев.

«Отказ «Пюника» играть с российскими клубами из-за украинцев — слухи. Сейчас мы, наоборот, ведём переговоры, чтобы в конце сборов сыграть матчи с командами из России. В начале случились какие-то несостыковки. Но данная информация неверна», — приводит слова Согомоняня «Чемпионат».

Он отметил, что сам считает, что спорт вне политики и связи с Россией у них наиболее прочные.

Накануне тренер «Пюника» заявил, что клуб отказался от проведения матчей с российскими командами, чтобы не потерять товарищеские игры с украинцами.

Ранее президент «Пюника» рассказал о шантаже со стороны Федерации футбола Армении.