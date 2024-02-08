В УЕФА заявили, что не видят возможности допуска юношеских сборных России на турниры

Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение прекратить обсуждение допуска российских юниорских команд к соревнованиям.

«Мы обсуждали этот вопрос. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», — заявил генсек УЕФА Теодор Теодоридис.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что конгресс УЕФА не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля.