В УЕФА заявили, что не видят возможности допуска юношеских сборных России на турниры
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«Мы обсуждали этот вопрос. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры. Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», — заявил генсек УЕФА Теодор Теодоридис.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что конгресс УЕФА не обсуждал ситуацию с отстранением России и Израиля.