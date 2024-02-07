«Наши победы никто не может отнять»: 10 лет со дня открытия Олимпийских игр в Сочи

7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась торжественная церемония открытия XXII зимних Олимпийских игр. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 88 стран мира, что тогда стало рекордом. И хотя за прошедшие годы национальная команда лишилась двух золотых наград и одной серебряной в результате обвинений WADA в нарушении антидопинговых правил, она сохранила первое место в медальном зачёте. По словам вице-премьера и бывшего руководителя оргкомитета турнира Дмитрия Чернышенко, никто не сможет отнять у страны победы и достижения, а мировой спорт немыслим без России.

Ровно десять лет назад, 7 февраля 2014 года, в Сочи состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Она положила начало грандиозному спортивному мероприятию, которое объединило тысячи человек со всего мира — спортсменов, тренеров, болельщиков, волонтёров. На нём не было места политическим лозунгам и вражде между атлетами разных стран, а к участию допускались те, кто заслужил это спортивными результатами — без оглядки на паспорт.

И эта Олимпиада стала лучшей в истории сборной России. По её итогам отечественные атлеты завоевали 13 золотых, 11 серебряных и девять бронзовых медалей. Последовавшая затем череда атак на российский спорт — обвинения в якобы государственной допинговой программе, основанные на словах бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, расследования WADA и МОК — привела к тому, что отечественная команда лишилась двух золотых наград и одной серебряной.

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Но, как заверил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, возглавлявший в своё время оргкомитет «Сочи 2014», всё это не может отнять у россиян гордости за своих атлетов и прекрасных воспоминаний от лучших Игр. Тем более что Россия, несмотря на всё, сохранила первое место в медальном зачёте.

«Десять лет… Казалось, это было вчера. Этот период прошёл для России очень плодотворно: развивается инфраструктура, создаются спортивные объекты. Наши победы и рекорды никто не может отнять, хотя они пытались, но Россия отстояла в судах своё честное право и статус победителя этих уникальных во всех смыслах Игр, которые уже вряд ли кто сможет повторить в таком масштабе и качестве», — сказал Чернышенко на международной выставке-форуме «Россия», где открылась специальная экспозиция, посвящённая юбилею.

А когда-то сама идея проведения зимней Олимпиады в субтропиках казалась невероятной авантюрой. Когда она зародилась, в горах Сочи не было практически никакой инфраструктуры — даже газ и электричество не везде были проведены. Как признался RT бывший министр спорта Павел Колобков, из первого визита туда ему больше всего запомнились «жуткие подъёмники и гостиницы». Аналогичные воспоминания остались и у одного из лидеров заявочной кампании «Сочи-2014» — Елены Аникиной.

«Если бы мне сейчас, с моим актуальным багажом знаний, кто-то бы предложил поработать в заявке города, претендующего на Олимпийские игры, в котором ничего не построено, я бы сказала: «Вы с ума сошли?» А в то время мне казалось: «Да почему нет, нужно попробовать!» Мне кажется, что ни я, ни Дмитрий Николаевич Чернышенко в то время до конца не понимали, в какой серьёзный и сложный процесс мы вовлекаемся», — приводит слова бывшего президента Федерации бобслея России Sports.ru.

Однако энтузиазм всех участников кампании и поддержка высшего руководства страны, в том числе президента, сделали своё дело. В подготовку проекта были вовлечены лучшие мировые специалисты, которые дни и ночи проводили на склонах Красной Поляны, изучая возможности строительства тех или иных олимпийских объектов. Представители заявочного комитета между тем часто встречались с членами МОК, пытались влюбить их в российскую заявку и вселить веру, что в стране способны её воплотить в реальность. А одним из ключевых факторов, безусловно, стало присутствие Владимира Путина на сессии МОК, где принималось окончательное решение о месте проведения Игр-2014.

«Владимир Владимирович в Гватемале произвёл фантастическое впечатление. Ходил без охраны — ну или, может, в сопровождении одного человека, который был почти незаметен. Появлялся вместе со всеми на открытых мероприятиях. Был невероятно подготовлен: например, подходит член МОК, а он его не только знает по имени, но и может сказать: «Помню-помню ваше прекрасное выступление в таком-то году». Это был фурор. Если и оставались на тот момент сомневающиеся — они точно повернулись в сторону России», — вспоминала Аникина.

После победы олимпийской заявки перед Россией встали новые, чрезвычайно сложные и серьёзные задачи. Нужно было возвести всю инфраструктуру Игр, стадионы и трассы в горах к 2013 году, когда были запланированы первые тестовые соревнования. За ходом строительства неусыпно следили представители МОК и международных федераций, а также руководство страны. Владимир Путин держал руку на пульсе и время от времени посещал Сочи.

«Президент страны периодически совершал контрольные объезды всех объектов, и если понимал, что сроки срываются, а бюджеты увеличены, то мало никому не казалось», — вспоминает Аникина.

Несмотря на возникавшие шероховатости, без которых в принципе невозможны такие масштабные проекты, все объекты были построены вовремя и на совесть. Одним из последних был сдан центральный стадион «Фишт», и оставшиеся несколько месяцев до 7 февраля на нём проходили репетиции церемонии открытия. В представлении, которое получило название «Сны о России», было задействовано сложнейшее подвесное оборудование, и работа всех ответственных лиц должна была быть отточена, как часы.

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Но, несмотря на это, в самый ответственный момент случился технический сбой, и одно из пяти олимпийских колец не раскрылось. Телезрители в России этого не увидели, так как в трансляцию были запущены кадры с генерального прогона, но остальной мир стал свидетелем этого инцидента. Как впоследствии пояснил креативный директор церемонии Константин Эрнст, ирландские специалисты, отвечавшие за работу с кольцами, уронили одно из них ночью накануне открытия и побоялись сообщить об этом. Впрочем, недостаток быстро смогли превратить в достоинство: организаторы стали использовать изображения «снежинки» в сувенирной продукции, а потом обыграли этот момент на церемонии закрытия. На ней кольца не были механическими, их изображали люди, но одно из них вновь — теперь уже намеренно — не раскрылось.

«Нам стоило самим посмеяться над этим. Мне кажется, это было очевидно, и по реакции стадиона было видно, что это восприняли хорошо», — отметил впоследствии Эрнст.

По окончании соревнований МОК признал сочинские Игры лучшими в истории, и, как отметил Чернышенко, вряд ли кто-то сможет повторить эти уникальные соревнования в таком масштабе. Немаловажную роль в этом играет и финансовая составляющая, ведь в последние годы наметилась тенденция к проведению максимально экономных Олимпиад. В России же на организацию мероприятия было потрачено 324,9 млрд рублей, 103 млрд из которых — из федерального бюджета. Зачастую именно этот момент становится поводом для критики в адрес государства. Однако, в отличие от многих городов-хозяев, практически все объекты Сочи — капитальные, а не временные.

Красная Поляна, отстроенная фактически с нуля, превратилась в современный горнолыжный курорт, который посещает множество туристов каждый год. И это наследие — то, чем можно по праву гордиться наряду с завоёванными медалями Игр и мировым признанием. Практически постоянно задействованы ледовые дворцы, функционирует санно-бобслейная трасса, равно как и биатлонно-лыжный стадион. А в условиях, когда россияне оказались вычеркнуты из мирового спорта и не имеют возможности ни тренироваться, ни выступать за рубежом, эти комплексы приобретают ещё более важное значение.

В эти дни многие олимпийцы и спортивные функционеры с теплотой вспоминают две чудесные недели сочинских Игр, но в то же время с разочарованием и некоторой обидой говорят о МОК и других международных организациях. Десять лет назад никто и представить не мог, что олимпийская семья отвернётся от России и перечеркнёт все те достижения, которые были достигнуты совместно. И здесь невозможно не согласиться с вице-премьером страны.

«Десять лет, с одной стороны, вроде бы небольшой срок, но это уже половина поколения. И мы видим новых спортсменов, новых героев, которые во славу России будут завоёвывать победы, как бы ни хотелось нашим недругам изолировать нас от спорта. Потому что мировой спорт немыслим без России. Россия — величайшая спортивная держава, мы будем продолжать дарить миру наши победы», — пообещал Чернышенко.