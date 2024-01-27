Чернышенко: на Играх дружбы 6300 спортсменов разыграют 283 комплекта наград
«На соревнованиях Всемирных игр дружбы 6300 спортсменов разыграют 283 комплекта наград, ожидается порядка 2500 официальных лиц, осуществляется приглашение почётных гостей из иностранных государств», — цитирует Чернышенко пресс-служба Минспорта.
По его словам, Игры дружбы в России проводятся по поручению президента страны Владимира Путина.
«Уровень мероприятия достаточно серьёзный, поэтому необходимо грамотное распределение зон ответственности во избежание любых серых зон», — добавил Чернышенко.
Летние Игры дружбы 2024 года пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что команды по фиджитал-баскетболу из США, Франции и Испании примут участие в Играх Будущего.