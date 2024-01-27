Чернышенко: на Играх дружбы 6300 спортсменов разыграют 283 комплекта наград

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о соревновательной программе на Всемирных играх дружбы.

«На соревнованиях Всемирных игр дружбы 6300 спортсменов разыграют 283 комплекта наград, ожидается порядка 2500 официальных лиц, осуществляется приглашение почётных гостей из иностранных государств», — цитирует Чернышенко пресс-служба Минспорта.

По его словам, Игры дружбы в России проводятся по поручению президента страны Владимира Путина.

«Уровень мероприятия достаточно серьёзный, поэтому необходимо грамотное распределение зон ответственности во избежание любых серых зон», — добавил Чернышенко.

Летние Игры дружбы 2024 года пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что команды по фиджитал-баскетболу из США, Франции и Испании примут участие в Играх Будущего.











