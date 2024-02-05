«Поддался всеобщей истерии»: мэр Тронхейма выступил против участия россиян в ЧМ-2025 по лыжным видам спорта

Мэр Тронхейма Кент Ранум высказался против участия сборной России в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который город примет в 2025 году. Политик считает, FIS будет вынуждена считаться с мнением организаторов, даже если снимет санкции. В ответ старший тренер сборной страны Юрий Бородавко констатировал, что норвежцы давно показали своё настоящее отношение к РФ и российским спортсменам. А в Госдуме призвали международную федерацию перенести первенство планеты в другое место.

«Россия нежелательна в качестве страны-участницы»

Вот уже почти два года российские спортсмены лишены возможности полноценно выступать на международных соревнованиях. Но если в одних видах делают всё, чтобы они получили шанс участвовать хотя бы в нейтральном статусе, то в других пока нет ни намёка на улучшение ситуации. К сожалению, речь в том числе о лыжных гонках.

Не добавило оптимизма и заявление Кента Ранума, мэра норвежского Тронхейма, где в 2025-м пройдёт чемпионат мира. Он подчеркнул, что хозяева турнира не хотят видеть отечественную команду.

«Россия нежелательна в качестве страны-участницы. Неправильно, чтобы у одного государства спортсмены были на передовой, а у другого — на тренировочной базе в Граносене. Поэтому моё послание россиянам такое: на ЧМ в Тронхейме вам не рады», — цитирует политика VG.

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Помимо проведения СВО другими причинами негативного отношения к стране он назвал проблемы с допингом и коррупционный скандал с участием экс-главы Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга, в отношении которого возбуждено уголовное дело. По мнению Ранума, Россия находится в центре этого разбирательства.

В ответ на громкие слова журналист VG резонно заметил, что итоговое решение останется за FIS. Но мэр выразил уверенность, что международной федерации придётся считаться с мнением местных властей.

«Мы можем чётко сформулировать наши ожидания и обозначить для FIS, что мы имеем ввиду. Речь идёт о нас как муниципалитете, спонсорах и покупателях билетов. Если никто не выступит за зачистку, то и давление на FIS оказано не будет. Мы ожидаем, что к этому отнесутся серьёзно», — добавил Ранум.

Поддержал его позицию и член правления FIS, норвежец Эрик Рёсте. Он считает, что спорт в сложившихся обстоятельствах не может находиться в отрыве от мировой политики.

«Для меня это не вопрос законодательства и правовых норм, а того, что мы считаем правильным и неправильным. Речь идёт о международной битве за ценности. Спорт не может оставаться в стороне. Поэтому для меня совершенно неприемлемо, что FIS приглашает на соревнования спортсменов из России и Белоруссии. Я ясно дал это понять правлению федерации», — заявил Рёсте.

Фактически скандинавы пошли вразрез с позицией президента МОК Томаса Баха, неоднократно призывавшего допустить россиян до международных стартов при соблюдении ряда условий. В конце прошлого года он ещё раз подчеркнул: отдельные атлеты не должны нести ответственность за действия властей. Бах также напомнил, что в мире идёт около 30 вооружённых конфликтов, и все другие спортсмены спокойно соревнуются друг с другом.

«Норвегия давно показала своё настоящее отношение к России»

В мире отечественных лыж слова мэра Тронхейма особенного удивления не вызвали. Наиболее эмоционально отреагировала руководитель ФЛГР Елена Вяльбе. «Плевать я на него хотела!» — цитирует её «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, старший тренер сборной страны Юрий Бородавко посетовал, что в Норвегии сделают всё для недопуска команды как минимум на ЧМ-2025.

«Для нас глобально ничего не меняется. Мы идём дальше и будем развиваться. Норвегия уже давно показала своё настоящее отношение к России и российским спортсменам... Грань пройдена, сейчас политики ставят условия FIS. У спорта становится всё меньше голоса», — отметил специалист в комментарии Sport24.

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А одна из ведущих отечественных лыжниц Вероника Степанова в ответ на призыв Ранума опубликовала в Telegram-канале старое фото с соревнований в Тронхейме и оставила политику послание.

«Вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников. А мы будем развивать форматы, где национальность и политические взгляды спортсмена значения не имеют», — написала олимпийская чемпионка.

Отреагировали на произошедшее и в Госдуме. Например, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал FIS перенести первенство планеты в другое место.

«Во-первых, до 2025-го надо ещё дожить, чего мы желаем и Рануму. На месте FIS я бы точно призадумался, может стоит перенести ЧМ? Туда, где будут рады всем вне зависимости от паспорта, цвета кожи и вероисповедания. Во-вторых, откуда этот человек знает, что произойдёт в следующем году? Насколько я понимаю, FIS продлила отстранение россиян и белорусов только на сезон-2023/24. Просто удивительно», — сказал Свищёв в беседе с RT.

Он также отметил, что Ранум поддался антироссийской истерии и в качестве примера привёл издание сеймом Латвии специального закона, запрещающего местным атлетам состязаться с россиянами и белорусами.

«Стоит ли ему вообще в дальнейшем пытаться переизбираться на свой пост? Кстати, мэр города не принимает решение о том, допускать ли спортсменов или нет. Здесь однозначно должна быть жёсткая позиция со стороны наших дипломатов. Министерству иностранных дел Норвегии тоже не помешало бы выступить с заявлением», — добавил Свищёв.

А его коллега Светлана Журова уверена, что подобным образом политик банально привлекает к себе дополнительное внимание избирателей.

«Так и хочется спросить, а его никак не трогает ситуация с Израилем? Это вообще похоже на всеобщую волну критики, которая связана с поддержанием одной определённой темы в массах», — посетовала Журова.

У других экспертов заявление мэра вызвало противоположные эмоции. Так, бывший министр спорта России Павел Колобков призвал просто не обращать на него внимания.

«Такое действительно неприятно слышать только от выдающихся атлетов и тренеров, которые всё-таки должны говорить о спорте, а не заниматься политическими лозунгами», — объяснил он.

Вместе с тем он призвал не сравнивать выпад Ранума с действиями сейма Латвии.

«Это разные вещи. Мэр Тронхейма высказал личное мнение, которое ни к чему не обязывает, а сейм принял соответствующий закон, по сути, вмешиваясь в дела общественных организаций и нарушая независимость спортивного движения», — подчеркнул Колобков.

А вот двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев предположил, что политик заражён вирусом русофобии. По его мнению, заявление Ранума полностью идёт вразрез с принципами олимпийского движения, согласно которым атлеты не могут отвечать за действия правительств своих государств. Позицию норвежца он счёл обыкновенным популизмом.

«Надо ещё посмотреть, когда у него пройдут следующие выборы. Сейчас очень многие используют текущую ситуацию, чтобы поднять свой рейтинг, выставив при этом себя некими миротворцами, коими не являются. Разумный политик должен не призывать людей к розни, а, напротив, сближать через спорт», — заключил он.