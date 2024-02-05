Бородавко: заявление мэра Тронхейма о российских лыжниках говорит о его слабости
- РИА Новости
«Мы уже ничему не удивляемся. Сугубо политические заявления. Мэр Тронхейма на этой ноте лишь хочет проявить собственную значимость. Все эти заявления говорят только о слабости тех, кто их делает», — заявил Бородавко РИА Новости.
5 февраля Ранум заявил, что не приветствует участие России в чемпионате мира.
Российские лыжники отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В октябре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова допустила, что мэр Тронхейма хочет поднять свой рейтинг словами о России.