Бородавко: заявление мэра Тронхейма о российских лыжниках говорит о его слабости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что высказывания мэра Тронхейма Кента Ранума говорят о его слабости.

«Мы уже ничему не удивляемся. Сугубо политические заявления. Мэр Тронхейма на этой ноте лишь хочет проявить собственную значимость. Все эти заявления говорят только о слабости тех, кто их делает», — заявил Бородавко РИА Новости.

5 февраля Ранум заявил, что не приветствует участие России в чемпионате мира.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В октябре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова допустила, что мэр Тронхейма хочет поднять свой рейтинг словами о России.