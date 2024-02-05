Журова допустила, что мэр Тронхейма хочет поднять свой рейтинг словами о России

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Это вообще похоже на всеобщую волну критики, которая связана с поддержанием одной определённой темы в массах. Возможно, мэр города действительно преследует свои интересы и считает, что таким образом его поддержат больше людей», — заявила Журова RT.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв посоветовал перенести чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года из Норвегии.