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Журова допустила, что мэр Тронхейма хочет поднять свой рейтинг словами о России

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Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.
Журова допустила, что мэр Тронхейма хочет поднять свой рейтинг словами о России
  • РИА Новости

«Это вообще похоже на всеобщую волну критики, которая связана с поддержанием одной определённой темы в массах. Возможно, мэр города действительно преследует свои интересы и считает, что таким образом его поддержат больше людей», — заявила Журова RT.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв посоветовал перенести чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года из Норвегии.

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