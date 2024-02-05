В Госдуме посоветовали FIS перенести ЧМ по лыжным видам спорта из Норвегии

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Странное заявление норвежского мэра. Во-первых, до 2025 года надо ещё дожить, чего мы желаем и Кенту Рануму. На месте FIS я бы точно призадумался: может, стоит перенести чемпионат мира в другое место после таких слов? Туда, где будут рады всем спортсменам вне зависимости от их паспорта, цвета кожи и вероисповедания. Во-вторых, откуда этот человек знает, что произойдёт в следующем году? Насколько я понимаю, FIS продлила отстранение российских и белорусских лыжников только на сезон-2023/24. Просто удивительно», — сказал Свищёв RT.

По мнению депутата, Министерство иностранных дел Норвегии должно объясниться после заявления Ранума.

«Почему-то североевропейские страны сегодня всё чаще заявляют о своей антироссийской позиции. Недавно похожим образом отличился и сейм Латвии. Думаю, мэр Тронхейма поддался всеобщей истерии по поводу России. Стоит ли ему вообще в дальнейшем пытаться переизбираться на свой пост? Кстати, мэр города не принимает решения о том, допускать ли спортсменов до соревнований. Здесь однозначно должна быть жёсткая позиция со стороны наших дипломатов. И Министерству иностранных дел Норвегии тоже не помешало бы выступить с заявлением после этого», — добавил он.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал популистом выступившего против участия россиян в ЧМ мэра Тронхейма.