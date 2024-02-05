Васильев назвал популистом выступившего против участия россиян в ЧМ мэра Тронхейма

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.

«Ничего нового в этом заявлении мэра Тронхейма нет. Сегодня все поражены вирусом русофобии, отсутствием объективной информации и здравого смысла. Известно, что спортсмены не могут отвечать за действия правительств своих стран, сам принцип олимпизма и спорта — оставаться вне политики. Когда такие деятели, как Кент Ранум, занимаются популизмом и пытаются соответствовать трендам к осуждению всего русского, они просто решают сиюминутную задачу, чтобы о них заговорили», — заявил Васильев RT.

По его мнению, своим высказыванием мэр Тронхейма пытается поднять свой рейтинг в глазах общественности.

«Надо бы ещё посмотреть, а когда у этого мэра Тронхейма пройдут следующие выборы. Сейчас очень многие используют текущую ситуацию для того, чтобы поднять свой рейтинг, выставив при этом себя некими миротворцами, которыми они не являются. Разумный политик должен не призывать к какой-то розни, а умиротворять людей через спорт. Таких руководителей надо просто сажать в тюрьму за такие высказывания», — добавил он.

Ранее мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в ЧМ в Норвегии.