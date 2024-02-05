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Колобков призвал не обращать внимания на слова мэра Тронхейма о россиянах

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Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на заявление мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.
Колобков призвал не обращать внимания на слова мэра Тронхейма о россиянах
  • РИА Новости

«Считаю, что нам даже не стоит обсуждать это заявление. Кто такой вообще мэр Тронхейма? Наверное, этот город в большей степени известен только специалистам по лыжному спорту. Такое действительно неприятно слышать только от выдающихся больших спортсменов и тренеров, которые всё-таки должны говорить о спорте, а не заниматься политическими заявлениями и лозунгами.

Сделано ли это заявление по горячему следу после недавнего решения сейма Латвии об играх сборных с россиянами? Это разные вещи. Мэр Тронхейма сказал личное мнение, которое ни к чему не обязывает, а сейм Латвии принял соответствующий закон, по сути вмешиваясь в дела общественных организаций и нарушая независимость спортивного движения, а это, между прочим, заканчивалось для некоторых стран санкциями со стороны МОК», — сказал Колобков RT.

Ранее в Государственной думе России допустили, что мэр Тронхейма хочет поднять свой рейтинг словами о России.

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