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Степанова: сами бегайте на политизированных первенствах скандинавских лыжников

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Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о заявлении мэра Тронхейма Кента Ранума, который выступил против участия россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта 2025 года в Норвегии.
Степанова: сами бегайте на политизированных первенствах скандинавских лыжников
  • РИА Новости

«Моё ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников! А мы будем развивать форматы соревнований, где национальность и политические взгляды спортсмена значения не имеют!» — заявила Степанова в своём Telegram-канале. 

5 февраля Ранум заявил, что не приветствует участие России в чемпионате мира.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В октябре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев назвал популистом выступившего против участия россиян на ЧМ мэра Тронхейма. 

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