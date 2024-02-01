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10-летие со дня проведения церемонии открытия Игр в Сочи отпразднуют большим спортивным праздником

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В честь 10-й годовщины Олимпийских зимних игр 2014 года Сочи станет центральной площадкой проведения Дня зимних видов спорта.
10-летие со дня проведения церемонии открытия Игр в Сочи отпразднуют большим спортивным праздником
  • © ОКР

Главные мероприятия пройдут в Центральном районе Сочи. Будут работать тематические зоны, желающие смогут сделать фото с Олимпийским факелом, поучаствовать в автограф-сессии со спортсменами и попробовать силы в хоккее, биатлоне, кёрлинге.

«В этом году исполняется 10 лет со дня проведения в Сочи Олимпийских игр, которые мировое сообщество справедливо назвало лучшими мультиспортивными соревнованиями в современной истории олимпийского движения!» — сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Мероприятия в рамках Дня зимних видов спорта продлятся в разных регионах России с 3 февраля по 3 марта.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что допинговый скандал на Олимпиаде в Сочи является следствием влияния недружественных сил.

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