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В Сочи побывали более 280 тысяч туристов в новогодние праздники

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В Сочи в новогодние праздники побывали более 280 тыс. туристов. Средняя загрузка курорта достигала 75,2%.
В Сочи побывали более 280 тысяч туристов в новогодние праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Inna Polekhina

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В новогодние праздники наш город посетили свыше 280 тыс. человек. Это на 4% выше, чем в прошлом году. Благодаря слаженной работе всех служб и принятым мерам безопасности обеспечили в Сочи все условия для комфортного и безопасного отдыха наших жителей и туристов», — заявил мэр Алексей Копайгородский.

Аэропорт Сочи в праздничные дни принял более 300 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что парк «Зарядье» в Москве посетили 12 млн человек в 2023 году.

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