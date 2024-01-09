В Сочи побывали более 280 тысяч туристов в новогодние праздники

В Сочи в новогодние праздники побывали более 280 тыс. туристов. Средняя загрузка курорта достигала 75,2%.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«В новогодние праздники наш город посетили свыше 280 тыс. человек. Это на 4% выше, чем в прошлом году. Благодаря слаженной работе всех служб и принятым мерам безопасности обеспечили в Сочи все условия для комфортного и безопасного отдыха наших жителей и туристов», — заявил мэр Алексей Копайгородский.

Аэропорт Сочи в праздничные дни принял более 300 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что парк «Зарядье» в Москве посетили 12 млн человек в 2023 году.