За семь секунд до гонга: Туменов нокаутировал Гаджидаудова и завоевал титул ACA в полусреднем весе

Альберт Туменов сломил сопротивление Устармагомеда Гаджидаудова в главном поединке турнира ACA 168. Он отправил соперника в нокаут за семь секунд до окончания пятого раунда и второй раз в карьере завоевал титул чемпиона в полусреднем весе, а также пробился в финал Гран-при. А последнее шоу промоушена в 2023 году запомнилось досрочной победой Али Багова над Артёмом Резниковым и триумфом Фаридуна Одилова в сражении с Михаилом Мохнаткиным.

Для российских смешанных единоборств декабрь выдался крайне насыщенным. Не успели болельщики отойти от масштабного шоу RCC в Екатеринбурге, запомнившегося ярчайшими победами Александра Шлеменко, Алексея Олейника и Николая Алексахина, как свой ответ уральскому промоушену подготовил ACA. В список участников московского шоу попали сразу несколько звёздных спортсменов, а венчать его было доверено титульной схватке в полусреднем весе с участием Устармагомеда Гаджидаудова и Альберта Туменова, не проигравшего ни разу с момента его ухода из UFC. Причём триумфатор получал не только трофей, но и путёвку в финал Гран-при.

Тем не менее дорога к шоу выдалась не самой простой. Так, за сутки до его начала Осимхон Рахмонов по медицинским причинам снялся с боя с Астемиром Нагоевым, а сразу пятеро бойцов не уложились в лимит категорий. Среди них оказался не только полуфиналист Гран-при в 93 кг Михаил Мохнаткин, но и многоопытный Алексей Махно, готовившийся к своей 41-й битве в карьере. Все они были оштрафованы, но допущены к турниру.

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При этом далеко не всем лишние килограммы помогли добиться успеха. Так, Хавьер Басурто уступил Виктору Макаренко, а тот же Махно — Александру Шуркевичу. Обе дуэли продлились все запланированные 15 минут, по истечении которых судьи единогласно выбрали победителя. Куда более удачно преимуществом в массе воспользовались Анатолий Кондратьев и Анис Екубов. Россиянин ещё в середине первого раунда мог «задушить» Абдул-Карима Бадахши с помощью треугольника, но не преуспел. Однако уже в концовке сбил того с ног зубодробительным апперкотом, после чего довершил начатое.

Зашедшему сразу после него в клетку спортсмену из Таджикистана для победы понадобилось значительно меньше времени. Уже в дебюте Екубов отправил Иброхима Шоимова на канвас и набросил удушающий сзади, благодаря чему нанёс тому первого поражение в карьере. Поединок продлился всего 25 секунд.

Значительно дольше сопротивлялся Мохнаткин, но он был не готов на равных противостоять борцовским навыкам соотечественника Екимова. Фаридун Одилов быстро осознал, что размениваться в стойке со свежим оппонентом ему не с руки, поэтому с ходу стал использовать свои сильные стороны. А в партере он был заметно лучше, играючи переходя из одной позиции в другую. И благодаря этому не только искал возможности для досрочного завершения битвы, но и заставлял соперника тратить силы.

В итоге к третьему раунду Мохнаткин выглядел уже заметно уставшим, из-за чего сильно замедлился и пропустил пару мощнейших попаданий в размене. Михаил рухнул на настил и дал Фаридуну пробраться в фулл-маунт, после чего в отчаянии перевернулся на живот. Одилов обрушил на него шквал ударов и заставил рефери вмешаться, став первым финалистом Гран-при в полутяжёлом весе. Его будущий соперник определится в сражении Адлана Ибрагимова и Леонардо Силвы.

Что касается Мохнаткина, на этом его злоключения не закончились. Уже после боя он в очередной раз столкнулся с гневом фанатов, освистывавших его как до его начала, так и в процессе. На этот же раз те перешли от слов к делу и принялись закидывать россиянина бутылками. Успокоить их не смогли даже призывы ринг-анонсера. В итоге просить прощения за поклонников пришлось Одилову.

«Прошу извинения за своих болельщиков. Мы говорим, чтобы не делали так. Это же такие же бойцы, как и мы... Это просто эмоции. Не поняли, что между нами произошло. Да у нас ничего и не было. Вот сейчас увидимся, пожмём руки, всё нормально», — цитирует Одилова «Матч ТВ».

После этого настала очередь одной из самых ожидаемых схваток не только ACA 168, но и всего 2023 года в российских MMA. Ведь встречались Артём Резников и Али Багов — одни из сильнейших борцов в отечественных единоборствах, чьё столкновение ожидалось ещё в рамках предыдущего Гран-при. Но помешало отстранение последнего из-за участия в нашумевшей битве с Рашидом Магомедовым, многим показавшейся договорной.

В результате многие считали фаворитом Резникова, ведь он подходил к этому шоу в статусе финалиста прошлогоднего соревнования и спортсмена, за последние шесть с половиной лет уступившего лишь раз в 11 поединках — Эдуарду Вартаняну. Чего не скажешь о Багове. В марте он раздельным решением проиграл Дауду Шайхаеву, а в сентябре 2020-го не смог справиться с Мурадом Абдулаевым.

И поначалу всё складывалось в пользу Резникова. В первом раунде он перевёл Багова на настил и удерживал там до самого гонга. Казалось, в таком же ключе всё будет развиваться и дальше, но внезапно что-то сломалось. Во втором отрезке Али внезапно перехватил инициативу и уже сам «возил» Артёма по земле, а в концовке даже перешёл в позицию «распятие». Отключив руку визави, он принялся забивать его локтями, вследствие чего на лице казахстанца образовалось несколько рассечений.

Как оказалось, именно вторая пятиминутка стала ключевой, ведь прийти в себя Резников так и не смог. Багов буквально приклеился к нему и делал всё, что хотел: бил у сетки, пробовал удушение «треугольником» и даже в стойке выглядел лучше.

В итоге Резников дотерпел до четвёртого раунда, но вновь угодил в «распятие» и уже не смог сопротивляться. Багов даже вынудил судью остановить избиение.

Наверняка многие ожидали напряжённую борьбу и в главном поединке вечера. Ведь соперничать в стойке с Альбертом Туменовым всегда было крайне непросто, а преуспевали в этом считаные единицы. В том же UFC он перебивал Лоренца Ларкина и Алана Джубана, а также заставлял действующего чемпиона Леона Эдвардса вспоминать о навыках грэпплинга. И если Гаджидаудов не хотел оказаться в числе жертв звёздного противника, ему также не стоило забывать об этом аспекте.

И тот вспомнил о нём, но лишь во втором раунде. В первом он решил посоревноваться с Туменовым в ударной технике и, хотя временами радовал болельщиков вертушками и хай-киками, всё же выглядел менее впечатляюще. Альберт предпочитал работать вторым номером, но по обыкновению был предельно сконцентрирован и точен, идеально подбирая момент для атак. И благодаря этому смотрелся чуть лучше.

Но после перерыва у Туменова периодически стали возникать проблемы. Всё началось с того, что в одном из эпизодов он пропустил удар в глаз. Полноценного тычка не было, поэтому арбитр не стал останавливать схватку, но возникший дискомфорт явно мешал претенденту выкладываться по максимуму. Гаджидаудов почувствовал это и предпринял первую попытку тейкдауна, но был за неё жестоко наказан. Встречный удар коленом выглядел очень страшно, но ни разу не уступавший нокаутом чемпион будто не заметил его и продолжил давить. А во второй половине отрезка ещё и несколько раз опередил соперника в разменах.

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Гаджидаудов продолжил наращивать преимущество и в третьем отрезке. И хотя уложить Туменова на пол ему так и не удавалось, бой контролировал именно он. Но за 28 секунд до гонга всё переменилось. Устармагомед забыл об осторожности и напоролся на сокрушительный левый хай-кик Альберта. Казалось, нокаут неминуем, но боец будто не заметил его и рванул в ноги. Правда, на его брови образовалось глубокое рассечение, которое вполне могло стать поводом для остановки дуэли.

Тем не менее Гаджидаудов получил право продолжать биться. И в этом огромная заслуга медиков, каким-то образом сумевших остановить кровотечение. Но инициатива перешла к Туменову. Теперь уже он чувствовал себя хозяином положения и спокойно набивал очки, собираясь дождаться гонга. Устармагомед не был согласен на это и во второй половине пятого раунда рванул вперёд в надежде совершить невероятный камбэк и отстоять звание. Но не рассчитал силы. Первая двойка из джеба и прямого потрясла чемпиона, а вторая отправила его на пол, после чего последовало добивание. На тот момент до гонга оставалось семь секунд. Альберт одержал победу в одном из самых напряжённых поединков года и стал двукратным чемпионом ACA в полусредней категории.

«Посмотрите на моё лицо. Это историческая победа. Первый и второй пояса (Туменов также брал звание ACB. — RT) мне достались легче, чем третий. Устал. Да, недооценивал Устара. Думал, что это будет лёгкий бой для меня… Очень рад выиграть», — признался Туменов.