Одилов извинился за агрессивное поведение своих фанатов в адрес Мохнаткина
«Прошу извинения за своих болельщиков. Мы говорим, чтобы не делали так. Это же такие же бойцы, как и мы», — цитирует Одилова «Матч ТВ».
По его мнению, зрители должны были держать себя в руках.
«Это просто эмоции. Не поняли, что между нами произошло. Да у нас ничего и не было. Вот сейчас увидимся, пожмём руки, всё нормально», — добавил Одилов.
Спортсмен из Таджикистана одержал победу в полуфинальном поединке Гран-при техническим нокаутом в третьем раунде.
После боя Мохнаткин пошёл в подтрибунное помещение, и зрители начали закидывать его бутылками.
На счету Мохнаткина 16 побед, пять поражений и две ничьи. В активе Одилова 17 побед, два поражения и две ничьи.
Ранее сообщалось, что Тимур Акаимов нанёс поражение Сергею Калинину на турнире по кулачным боям Top Dog 26 в Москве.