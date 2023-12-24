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Одилов извинился за агрессивное поведение своих фанатов в адрес Мохнаткина

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Боец смешанных единоборств Фаридун Одилов принёс извинения за поведение своих поклонников в инциденте с Михаилом Мохнаткиным после поединка на турнире АСА 168 в Москве.

«Прошу извинения за своих болельщиков. Мы говорим, чтобы не делали так. Это же такие же бойцы, как и мы», — цитирует Одилова «Матч ТВ».

По его мнению, зрители должны были держать себя в руках.

«Это просто эмоции. Не поняли, что между нами произошло. Да у нас ничего и не было. Вот сейчас увидимся, пожмём руки, всё нормально», — добавил Одилов.

Спортсмен из Таджикистана одержал победу в полуфинальном поединке Гран-при техническим нокаутом в третьем раунде.

После боя Мохнаткин пошёл в подтрибунное помещение, и зрители начали закидывать его бутылками.

На счету Мохнаткина 16 побед, пять поражений и две ничьи. В активе Одилова 17 побед, два поражения и две ничьи.

Ранее сообщалось, что Тимур Акаимов нанёс поражение Сергею Калинину на турнире по кулачным боям Top Dog 26 в Москве.

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