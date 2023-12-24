Акаимов победил Калинина на турнире Top Dog 26 в Москве

Тимур Акаимов нанёс поражение Сергею Калинину на турнире по кулачным боям Top Dog 26 в Москве.

После победы Акимов стал обязательным претендентом на перстень в среднем весе, которым владеет Наим Давудов.

В соглавном поединке вечера бывший временный чемпион Иса Исаев нокаутировал бывшего претендента на титул Алексея Мельникова.

В других боях вечера Суламбек Шахгириев победил Павла Шелеста, Наби Гаджиев нокаутировал Адилжана Сандибекова, Виталий Старых оформил досрочную победу над Иваном Майданчуком, а Дмитрий Спивак одержал победу над Иваном Абрамовым.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол нанёс поражение англичанину Линдону Артуру на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).