Акаимов победил Калинина на турнире Top Dog 26 в Москве
После победы Акимов стал обязательным претендентом на перстень в среднем весе, которым владеет Наим Давудов.
В соглавном поединке вечера бывший временный чемпион Иса Исаев нокаутировал бывшего претендента на титул Алексея Мельникова.
В других боях вечера Суламбек Шахгириев победил Павла Шелеста, Наби Гаджиев нокаутировал Адилжана Сандибекова, Виталий Старых оформил досрочную победу над Иваном Майданчуком, а Дмитрий Спивак одержал победу над Иваном Абрамовым.
Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории россиянин Дмитрий Бивол нанёс поражение англичанину Линдону Артуру на турнире The day of reckoning («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).