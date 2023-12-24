Мохнаткина закидали бутылками после боя на турнире АСА 168 в Москве

После поединка АСА 168 в Москве между Михаилом Мохнаткиным и Фаридуном Одиловым произошёл неприятный инцидент.

Российский боец смешанных единоборств в полутяжёлой весовой категории после боя пошёл в подтрибунное помещение, и зрители начали закидывать его бутылками, сообщает «Матч ТВ».

Одилов нанёс поражение Мохнаткину. Спортсмен из Таджикистана одержал победу в полуфинальном поединке Гран-при техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету Мохнаткина 16 побед, пять поражений и две ничьи. В активе Одилова 17 побед, два поражения и две ничьи.

Ранее сообщалось, что Тимур Акаимов нанёс поражение Сергею Калинину на турнире по кулачным боям Top Dog 26 в Москве.