С другой планеты: Степанова и Букин вернули себе звание чемпионов России по фигурному катанию в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин в третий раз стали чемпионами России по фигурному катанию. Подопечные Александра Жулина вслед за короткой выиграли и произвольную программу и вернули себе титул, которым в их отсутствие владели Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Прошлогодние чемпионы не смогли избежать ошибки в прокате и довольствовались серебром, а в борьбе за бронзу Ирина Хавронина и Девид Нарижный превзошли Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда, а также Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина.

Первые медали чемпионата России по фигурному катанию — 2024 разыграли танцоры. Третий титул в карьере завоевали Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин взяли серебро, а Ирина Хавронина и Девид Нарижный вырвали бронзу.

В первых двух разминках выделялись три проката. Во-первых, танго Дарьи Савкиной и Александра Вахнова, которое могло быть прекрасным, если бы не падение обоих фигуристов с поддержки. Такие ошибки в танцах случаются нечасто, а в этот день она была единственной, потому и запомнилась.

Выразительный и раскованный танец продемонстрировали Софья Тютюнина и Матвей Грачёв, которые встали в пару лишь в середине сентября. За короткий срок фигуристы успели найти почти идеальное взаимопонимание, что позволило им занять седьмое место на чемпионате страны. Также отдельно стоит выделить Екатерину Миронову и Евгения Устенко. Дуэт из Санкт-Петербурга, где танцы — далеко не профильный вид фигурного катания, сумел сохранить шестую строчку, завоёванную после первого дня соревнований, хотя немного смазал прокат. Ребята были несколько скованны, что сказалось на общем впечатлении от проката, а также получили балл штрафа за слишком долгую поддержку.

В заключительной разминке на лёд вышли пять пар, и с первого же выступления стало ясно, что это уже абсолютно другая лига. Ирина Хавронина и Девид Нарижный, проводившие первый совместный чемпионат страны, выдали прокат жизни и сполна реабилитировались за досадную ошибку на твизлах в ритм-танце. По фигуристам абсолютно точно нельзя было сказать, что они катаются вместе меньше года. С последнего этапа Гран-при Ирина и Девид отточили произвольный танец почти идеально — они катались проникновенно с точки зрения артистизма и качественно технически, а небольшие шероховатости были заметны лишь на финальной хореографической дорожке. За свой прокат подопечные Дениса Самохина получили 122,97 балла и, естественно, возглавили турнирную таблицу.

Вслед за ними катались Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, но на фоне конкурентов представители группы Александра Жулина выглядели не слишком ярко. Как отметила Татьяна Тарасова, в их катании не было истории, а лишь набор элементов. К тому же зачастую бросалось в глаза несоответствие музыки и движений и не заполненные элементами отрезки программы. Всё это, естественно, не осталось незамеченным и судьями, которые оценили выступление дуэта на 119,47 балла. По сумме двух программ Шанаева и Дрозд также уступили Хаврониной и Нарижному, что автоматически вычеркнуло их из числа претендентов на медали.

Не удалось подвинуть лидеров и дебютантам взрослого чемпионата страны Софье Леонтьевой и Даниилу Горелкину, хотя по итогам ритм-танца они и имели фору в 1,5 балла. Юные воспитанники Ирины Жук и Александра Свинина постарались исполнить свою постановку «Белоснежка и охотник» максимально чисто, но из-за излишней аккуратности сильно потеряли в скорости. В итоге они уступили обеим парам соперников и после своего проката, когда оставалось два выступления, заняли третье промежуточное место.

Большие ожидания были от Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, но действующие чемпионы страны не смогли обойтись без ошибок. Они начали выступление с эффектной серии вращений, которая привела в восторг Тарасову, на отличной скорости исполнили твизлы, но во второй части программы партнёр сорвал часть вращения. Эта ошибка, даже не заметная обычному зрителю, стоила спортсменам минимум двух баллов. В итоге они тоже проиграли произвольную Хаврониной и Нарижному, но запаса первого дня им хватило, чтобы выйти на общую вторую позицию. Спортсмены остались довольны своим выступлением, несмотря на недочёт.

«Была помарка, которая заметна только нам. Даже тренеры переспросили: «Было — не было?» Это не испортило впечатление, я довольна собой, своим партнёром. Всех с окончанием «голодных игр» — заявила Худайбердиева журналистам.

Закрывали выступление танцоров главные фавориты — Александра Степанова и Иван Букин, для которых этот ЧР стал уже десятым в их долгой карьере. Как справедливо заметил после соревнований Жулин, эта пара находится на абсолютно ином уровне, нежели все остальные в стране — будто они с другой планеты. Их катание было безупречным: сложные поддержки с интересными заходами, абсолютно синхронные твизлы, интенсивные вращения и почти полное отсутствие в программе пустых мест, чтобы перевести дух.

Оценки судей подтвердили, что пока между теперь уже трёхкратными чемпионами страны и другими российскими парами — пропасть. За произвольную Александра и Иван получили 130,82 балла, а в сумме за две программы — 217,72.

Комментируя возвращение в спорт после перерыва, связанного с рождением ребёнка, Степанова отметила, что этот сезон стал для неё с партнёром самым запоминающимся в карьере. По её словам, с переходом к Жулину их пара изменилась.

«У нас, как мне кажется, появилась лёгкость, раскрепощённость. В танцах очень важно исполнять программы с такой лёгкостью, у нас это начинает появляться, будем развиваться в этом направлении», — сказала фигуристка на пресс-конференции.