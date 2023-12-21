Заявка на трон: Степанова и Букин лидируют на чемпионате России среди танцоров, а Мишина и Галлямов — в парах

Александра Степанова и Иван Букин сделали весомую заявку на возвращение титула чемпионов России, захватив лидерство на первенстве страны в Челябинске после ритм-танца. Они опережают идущих вторыми Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина более чем на три балла. Аналогичная ситуация сложилась в соревнованиях пар, где Анастасия Мишина и Александр Галлямов превзошли в короткой программе действующих обладателей титула Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Промежуточные третьи места занимают Софья Леонтьева — Даниил Горелкин и Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков соответственно.

Первый день чемпионата России по фигурному катанию не принёс сенсационных результатов, но ответил на вопрос, кто будет фаворитом в борьбе за золото турнира в танцах и парах. По итогам коротких программ действующие чемпионы Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский уступили бывшим обладателям титулов, которые, несомненно, стремятся вернуть их себе.

Первыми в борьбу за награды вступили танцевальные дуэты, и лидерство сразу захватили Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, открывавшие соревнования. Воспитанники Ирины Жук и Александра Свинина исполнили свой ритм-танец на хорошем уровне и обновили персональный рекорд этого сезона, получив от судей 77,45 балла.

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Дебютантов взрослого чемпионата страны неожиданно не смогли обойти серебряные призёры прошлогоднего первенства Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Фигуристы Александра Жулина обошлись без заминусованных элементов, однако в программе им не хватало скорости, особенно во второй части, когда музыка её явно требовала. При этом они уступили соперникам меньше балла (76,79) и сохраняют все шансы на награды.

Не слишком отставали от промежуточных лидеров и Ирина Хавронина с Девидом Нарижным, хотя чистый прокат им не удался. Партнёр допустил ошибку на твизлах, что серьёзно сказалось на технической оценке, однако судьи не поскупились на компоненты для яркого дуэта и также оставили его в медальной гонке. Их результат — 75,93 балла.

Две лучшие пары страны, которым накануне прочили борьбу за золото, впервые в этом сезоне встретились в очной борьбе. Александра Степанова и Иван Букин выступили привычно ярко и уверенно, однако получили более низкие оценки от судей (86,90 балла), нежели на московском этапе Гран-при. Двукратные чемпионы России недополучили плюсов за хореографическую дорожку шагов, однако сами остались в недоумении, почему. По их личным ощущениям, нынешний прокат был более качественным, нежели предыдущий.

«Сказали, что конкуренции недостаточно в России. Вот, видимо, создают. Мы себя сравниваем с западными ребятами, с иностранцами. Всё равно все краем глаза на них смотрим. Поэтому хочется узнать про оценки. По ощущениям — было потрясающе. У нас второй результат в мире по оценкам? Будем стремиться к первому», — сказала Степанова после проката.

Но даже с учётом того, что Александра и Иван получили почти на балл меньше, нежели их лучший результат в сезоне, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин обойти их не смогли. Как отметила Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования в прямом эфире, подопечным Жулина необходимо больше работать над владением коньком. Действующие чемпионы проиграли соперникам больше трёх баллов (83,29), но своим прокатом остались довольны.

«В целом, лучше прокатали, чем в Самаре, для нас это важно. Может быть, немножко хотелось более раскованно, потому что накатано хорошо. По ощущениям, немножко переживала. Но в любом случае это было хорошо», — отметила партнёрша.

В парном катании яркую заявку на подиум сходу сделали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, которым волей жребия выпало кататься первыми. Пермские спортсмены безупречно справились со своей короткой программой, причём поразили экспертов идеальным тодесом, исполненным, как отметила Тарасова, по классическим канонам. Воспитанники Павла Слюсаренко получили от судей 76,42 балла.

В стартовой разминке вышли на лёд и действующие обладатели титула Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, но продемонстрировать по-настоящему чемпионское катание у пары не получилось. Как и на этапе Гран-при в Красноярске, партнёрша не справилась с параллельным прыжком.

По словам Александры, она слишком хотела исполнить программу чисто, поэтому перед риттбергером поспешила и не доехала дугу. Все остальные элементы удались представителям группы Этери Тутберидзе на славу, так что они получили достаточно высокие оценки — 78,95 балла — хотя и уступили своему лучшему результату, показанному ранее в Москве.

Не смогли вмешаться в борьбу за бронзовые медали Алёна Косторная и Георгий Куница, которые представили на турнире новую короткую программу. Спортсмены отказались от песни Бейонсе Crazy in Love и взяли композицию Макса Рихтера The Departure. Именно под неё партнёрша выступала в свой лучший сезон в одиночном разряде, когда выиграла финал Гран-при и чемпионат Европы. Но на этот раз музыка не спасла выступление. Дебютанты соревнований отлично справились с параллельным прыжком и подкруткой, но с выброса Алёна упала. Также судьи сняли баллы за финальное комбинированное вращение. Пара получила только 63,74 балла — это их худший результат сезона и лишь девятое место из десяти участников.

Также не удался прокат Ясмине Кадыровой и Валерию Колесову, которые в нынешнем сезоне переживают кризис и пока ни разу не откатали чисто обе программы — осечки случаются то в короткой, то в произвольной. На этот раз воспитанники Тамары Москвиной смазали параллельный прыжок, а также допустили множество мелких помарок по ходу выступления и заняли лишь восьмое промежуточное место.

Зато их спарринг-партнёры Анастасия Мишина и Александр Галлямов отстояли реноме группы. Их «Ода радости» прозвучала мощно и солидно, без малейших помарок. Фигуристы блестяще справились с тройным сальховом, который ранее подвёл их на одном из этапов Гран-при, а также получили максимальные уровни за дорожки и вращения. Их результат — 83,01 балла, и это весомая заявка на возвращение титула, которым пара владела в сезоне-2021/22, и на реабилитацию за неудачу в прошлом году.

«Главное достижение, что мы справились с нервами. Смогли спокойно выйти на лёд и сделать всё так, как и тренировали», — поделилась после выступления Мишина.

После первого дня соревнований число претендентов на бронзу сузилось до трёх пар, причём все — подопечные Павла Слюсаренко. Помимо Чикмарёвой — Янченкова, которые удержались на третьей строчке, это Юлия Артемьева — Алексей Брюханов и Елизавета Осокина — Артём Грицаенко. Обе пары продемонстрировали чистейшие прокаты, и их разделили всего 0,17 балла.