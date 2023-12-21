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Мишина: главное достижение, что мы справились с нервами в короткой программе

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о прокате короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Главное достижение, что мы справились с нервами. Смогли спокойно выйти на лёд и сделать всё так, как и тренировали», — приводит слова Мишиной Sport24.

Галлямов отметил, что они отлично справились с прокатом.

За выступление пара набрала 83,01 балла.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,95). Замыкают тройку Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (76,42).

Ранее Бойкова объяснила падение с тройного риттбергера на чемпионате России.

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