Мишина: главное достижение, что мы справились с нервами в короткой программе
«Главное достижение, что мы справились с нервами. Смогли спокойно выйти на лёд и сделать всё так, как и тренировали», — приводит слова Мишиной Sport24.
Галлямов отметил, что они отлично справились с прокатом.
За выступление пара набрала 83,01 балла.
Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (78,95). Замыкают тройку Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (76,42).
Ранее Бойкова объяснила падение с тройного риттбергера на чемпионате России.