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Худайбердиева: надеемся, что суперпрокат будет к чемпионату России

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Елизавета Худайбердиева, выступающая с Егором Базиным, прокомментировала прокат ритм-танца на Гран-при по фигурному катанию в Самаре.
Худайбердиева: надеемся, что суперпрокат будет к чемпионату России
  • Gettyimages.ru

«Мандраж был, но какая-то уверенность в этой программе появляется. Наверное, это был первый раз, когда нас так приняли зрители. Не скажу, что это был суперпрокат, надеемся, что он будет к чемпионату России», — приводит слова Худайбердиевой РИА Новости.

За прокат они набрали 84,27 балла и занимают первое промежуточное место.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (80,60). Замыкают тройку Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).

Ранее Базин высказался о победе в ритм-танце на Гран-при в Самаре.

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