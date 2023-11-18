Худайбердиева: надеемся, что суперпрокат будет к чемпионату России
- Gettyimages.ru
«Мандраж был, но какая-то уверенность в этой программе появляется. Наверное, это был первый раз, когда нас так приняли зрители. Не скажу, что это был суперпрокат, надеемся, что он будет к чемпионату России», — приводит слова Худайбердиевой РИА Новости.
За прокат они набрали 84,27 балла и занимают первое промежуточное место.
Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (80,60). Замыкают тройку Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).
Ранее Базин высказался о победе в ритм-танце на Гран-при в Самаре.