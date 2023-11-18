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Базин — о короткой программе на Гран-при в Самаре: было волнительно, но радостно

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Фигурист Егор Базин, выступающий в паре с Елизаветой Худайбердиевой, высказался о победе в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.
Базин — о короткой программе на Гран-при в Самаре: было волнительно, но радостно
  • Gettyimages.ru

«Дома выступать очень круто! Зрителям огромное спасибо, колоссальная поддержка. Было волнительно, но радостно», — цитирует Базина Sport24.

За прокат они набрали 84,27 балла.

Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (80,60). Замыкают тройку Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).

Произвольные танцы пары представят 19 ноября.

Ранее Ксения Синицына победила в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.

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