Базин — о короткой программе на Гран-при в Самаре: было волнительно, но радостно
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«Дома выступать очень круто! Зрителям огромное спасибо, колоссальная поддержка. Было волнительно, но радостно», — цитирует Базина Sport24.
За прокат они набрали 84,27 балла.
Вторыми стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (80,60). Замыкают тройку Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).
Произвольные танцы пары представят 19 ноября.
Ранее Ксения Синицына победила в короткой программе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре.