Базин — о короткой программе на Гран-при в Самаре: было волнительно, но радостно

Фигурист Егор Базин, выступающий в паре с Елизаветой Худайбердиевой, высказался о победе в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре.

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