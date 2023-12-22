Степанова заявила, что, когда она перешла к Жулину, у неё появилась лёгкость

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, сказала, что после того, как она перешла к тренеру Александру Жулину, у неё появилась лёгкость и раскрепощённость.

«У нас, как мне кажется, появилась лёгкость, раскрепощённость. В танцах очень важно исполнять программы с такой лёгкостью, у нас, мне кажется, это начинает появляться, будем развиваться в этом направлении», — цитирует Степанову РИА Новости.

В марте фигуристы покинули группу Ирины Жук и Александра Свинина, перейдя в команду Александра Жулина. Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

22 декабря пара одержала победу на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске. Это третья победа подряд на национальном турнире.

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